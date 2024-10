Oasport.it - WTA Jiujiang 2024: Lucia Bronzetti fuori a sorpresa al primo turno con la thailandese Sawangkaew

(Di martedì 29 ottobre 2024)esce aalal WTA 250 di, in Cina, e di fatto chiude la sua stagione. A eliminarla laMananchaya, proveniente dalle qualificazioni e autrice di un 6-4 4-6 6-2 che la porta a sfidare la cinese Saisai Zheng. Numero 7 del seeding, l’azzurra è la prima testa di serie in ordine temporale a salutare il torneo. Eppure le cose sembrerebbero partire bene per la classe 1998 riminese, che si va a procurare subito il break del 2-0. Quello che non sa è che si tratta dell’inizio di una sequenza da quattro servizi strappati di fila, e soprattutto di una lunga serie di tre turni di battuta che lei non tiene. Un regalo chenon fa fatica a scartare, andando avanti 4-3 e poi comandando la scena fino al 6-4 che chiude il parziale.