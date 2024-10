Oasport.it - Virtus Bologna-Bayern Monaco oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un’altra settimana intensa per ileuropeo con l’. Siamo già al sesto turno della prima fase e lavuole finalmente iniziare a marciare nella massima competizione continentale. Alla Segafredo Arena sarà ospite il, con la squadra di Banchi che non vorrà fare sconti e ottenere la seconda vittoria in fila. I tedeschi non partivano con il favore del pronostico nella competizione, ma intanto si sono già tolti lo sfizio di far inchinare due nobili della competizione come Real Madrid e Olympiakos. Viene incontro anche un attacco da quasi 90 punti di media, il migliore di tutta l’, guidato da Carsen Edwards, che ne mette oltre venti ad allacciata di scarpe. Banchi che arriva con un dubbio per la partita di quest’