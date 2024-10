Un documentario su Mugler svela il dietro le quinte del brand più audace della moda (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando Thierry Mugler è scomparso nel 2022, il mondo della moda ha perso uno dei suoi creativi più leggendari. Ora la sua storia, insieme a quella del brand fino ai giorni nostri, conquista il piccolo schermo regalando al pubblico la possibilità di immergersi nel fantastico mondo dell’Haute Couture. Prodotto da Terminal 9 Studios e disponibile su Prime Video, il documentario Inside the Dream: Mugler entra nel backstage della Maison svelando cosa si cela dietro alle nuove collezioni e alla creazione di iconiche fragranze. All’interno di una vasta proposta, mancava un documentario sull’eredità senza pari del brand, oggi sotto la direzione creativa di Casey Cadwallader. Amica.it - Un documentario su Mugler svela il dietro le quinte del brand più audace della moda Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando Thierryè scomparso nel 2022, il mondoha perso uno dei suoi creativi più leggendari. Ora la sua storia, insieme a quella delfino ai giorni nostri, conquista il piccolo schermo regalando al pubblico la possibilità di immergersi nel fantastico mondo dell’Haute Couture. Prodotto da Terminal 9 Studios e disponibile su Prime Video, ilInside the Dream:entra nel backstageMaisonndo cosa si celaalle nuove collezioni e alla creazione di iconiche fragranze. All’interno di una vasta proposta, mancava unsull’eredità senza pari del, oggi sotto la direzione creativa di Casey Cadwallader.

Come nasce una collezione? Come si crea un profumo?. Il documentario su Mugler è l'ultimo must-see per gli appassionati di moda.

