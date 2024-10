Ucraina-Russia, Putin fa la spesa da Kim: ecco le armi da Nordcorea (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non solo soldati. Dalla Corea del Nord arrivano dal 2023 anche armi alla Russia, nell'ambito del conflitto ucraino, con una fornitura che potrebbe ammontare fino a 5,5 miliardi di dollari. Lo sostiene il report 'Putin's Partner', pubblicato dalla fondazione tedesca Friedrich-Naumann, in cui si prevede inoltre che il valore delle esportazioni da Pyongyang Ucraina-Russia, Putin fa la spesa da Kim: ecco le armi da Nordcorea L'Identità. Lidentita.it - Ucraina-Russia, Putin fa la spesa da Kim: ecco le armi da Nordcorea Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non solo soldati. Dalla Corea del Nord arrivano dal 2023 anchealla, nell'ambito del conflitto ucraino, con una fornitura che potrebbe ammontare fino a 5,5 miliardi di dollari. Lo sostiene il report ''s Partner', pubblicato dalla fondazione tedesca Friedrich-Naumann, in cui si prevede inoltre che il valore delle esportazioni da Pyongyangfa lada Kim:ledaL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina-Russia - Putin fa la spesa da Kim : ecco le armi da Nordcorea

(Liberoquotidiano.it)

Berlino, 28 ott. (Adnkronos/dpa) - Non solo soldati. Dalla Corea del Nord arrivano dal 2023 anche armi alla Russia, nell'ambito del conflitto ucraino, con una fornitura che potrebbe ammontare fino a 5,5 miliardi di dollari. Lo sostiene il report ...

Le immagini satellitari mostrano l’espansione del laboratorio di armi biologiche in Russia

(Periodicodaily.com)

Le immagini satellitari mostrano l’espansione del laboratorio di armi biologiche dell’era Sovietica in Russia. Per Mosca, lo scopo dei laboratori è studiare i virus Ebola e altri microbi mortali per proteggere la Russia da un possibile ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia

(repubblica.it)

Roman Hladkyi, il controverso capo di Stato maggiore delle Forze dei sistemi senza pilota ucraine è stato licenziato dal suo incarico, a meno di due mesi dalla nomina. Lo rendono noto i media locali, ...

Spesa record per la guerra di Putin: nel 2025 saranno 13,5 trilioni di rubli

(globalist.it)

Nel bilancio 2024 erano stati stanziati 10,4 trilioni di rubli per le spese militari, all’epoca un record. Un anno fa, si presumeva ... Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione ...

Acquista da 0.7€/sett

(lastampa.it)

Gli Stati Uniti hanno confermato per la prima volta l'invio di migliaia di soldati nordcoreani in Russia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che «ci sono prove della presenza di trupp ...

Guerra Ucraina Russia, 007 Kiev: "Truppe nordcoreane al fronte su camion civili"

(tg24.sky.it)

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista del centro abitato di Izmailivka, nell'Ucraina orientale, dove le truppe russe avanzavano da diversi mesi. Secondo quanto riferito dal ...