Ilgiorno.it - Tutti a teatro contro i tumori cerebrali

(Di martedì 29 ottobre 2024) Insieme per la ricerca. L’Associazione italiana(Aitc) e Irccs San Gerardo propongono una serata di divertimento a scopo benefico. Appuntamento oggi sul palco delManzoni con il quartetto Arceus e Raul Cremona L’intento è molteplice: far divertire, sensibilizzare e porre l’attenzione sugli effetti neurologici di certi comportamenti, soprattutto tra i più giovani celebrando la Fondazione Irccs San Gerardo a circa due anni dalla nascita e gli 850 anni di storia dell’ospedale monzese. Sarà una serata di musica, magia e comicità per donare speranza. Il Quartetto Arceus offrirà un omaggio a Ennio Morricone, musiche da film e pezzi celebri del rock e avrà come ospite il comico Raul Cremona. Biglietti su Clappit.com e in biglietteria la sera stessa.