Turista 14enne cena con pizza e dolce, poi muore per shock anafilattico

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia a Roma dove unadi nome Skylar si è sentita male subito dopo aver mangiato in un locale in zona Gianicolense. La ragazzina purtroppo è morta durante il trasporto in ospedale. La causa del decesso è uno. E pensare che era stata la primanella Capitale per una famiglia britannica, arrivata in Italia giovedì scorso per trascorrere una settimana di vacanza.Leggi anche: Tragedia improvvisa, Serenadopo essere stata punta da calabroni Giovedì sera Skylar e i suoi familiari (mamma, papà e due fratelli) si erano fermati a mangiare al locale ‘I lovekebab’, distante poche centinaia di metri dal loro albergo. La famiglia avrebbe mangiato qualche fetta di, alcune bibite e un paio ditti. Cosa ha ucciso laMa meno di 15 minuti dopo, il tempo di arrivare in camera, Skylar inizia a stare male.