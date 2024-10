TIM Fibra Casa: promo con 100€ di bonus se attivi entro il 3 novembre (Di martedì 29 ottobre 2024) TIM Fibra Casa offre un’ampia gamma di soluzioni in Fibra ottica per la linea fissa, progettate per chi desidera navigare ad alta velocità e avere una connessione stabile e sicura. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, TIM garantisce fino a 2,5 Gbps di velocità, permettendo lo streaming senza interruzioni, gaming online fluido e lavoro da Casa senza rallentamenti. Offerte Tim per Casa TIM 5G Power Smart con 50 GB, minuti illimitati e SMS Perché scegliere TIM Fibra Casa Optare per Tim Fibra Casa significa beneficiare di una connessione ultraveloce e stabile che copre la maggior parte delle abitazioni italiane. L’offerta include: Connessione fino a 2,5 Gbps: ideale per famiglie e utenti con molteplici dispositivi connessi. Router WiFi 6: per una copertura più ampia e una connessione più performante. .com - TIM Fibra Casa: promo con 100€ di bonus se attivi entro il 3 novembre Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) TIMoffre un’ampia gamma di soluzioni inottica per la linea fissa, progettate per chi desidera navigare ad alta velocità e avere una connessione stabile e sicura. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, TIM garantisce fino a 2,5 Gbps di velocità, permettendo lo streaming senza interruzioni, gaming online fluido e lavoro dasenza rallentamenti. Offerte Tim perTIM 5G Power Smart con 50 GB, minuti illimitati e SMS Perché scegliere TIMOptare per Timsignifica beneficiare di una connessione ultraveloce e stabile che copre la maggior parte delle abitazioni italiane. L’offerta include: Connessione fino a 2,5 Gbps: ideale per famiglie e utenti con molteplici dispositivi connessi. Router WiFi 6: per una copertura più ampia e una connessione più performante.

