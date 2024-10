Sversamenti nel torrente Arzilla, occhi puntati sui frantoi oleari (Di martedì 29 ottobre 2024) Fano, 29 ottobre 2024 – L’Arzilla tinto di nero. Dopo il secco dell’estate e le piene dell’autunno, ecco lo sfregio all’ambiente, da parte di chi ha deciso di liberarsi di liquami inquinanti, smaltendoli illegalmente. Trattasi quasi certamente di scarti provenienti da frantoi oleari, in piena attività in questo periodo di molitura delle olive. Oltre al colore dell’acqua, lo testimonia l’odore inconfondibile. Lo sversamento è stato scoperto domenica mattina a Santa Maria dell’Arzilla, quando alcuni residenti si sono accorti del colore cupo dell’acqua attraversando il ponte. Acque nerastre anche a monte, dove il torrente fiancheggia la zona industriale di Villa Betti. Relativamente pulite risalendo oltre l’abitato, su entrambi i rami, facendo ipotizzare che lo sversamento sia avvenuto intorno a Villa Betti. Ilrestodelcarlino.it - Sversamenti nel torrente Arzilla, occhi puntati sui frantoi oleari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Fano, 29 ottobre 2024 – L’tinto di nero. Dopo il secco dell’estate e le piene dell’autunno, ecco lo sfregio all’ambiente, da parte di chi ha deciso di liberarsi di liquami inquinanti, smaltendoli illegalmente. Trattasi quasi certamente di scarti provenienti da, in piena attività in questo periodo di molitura delle olive. Oltre al colore dell’acqua, lo testimonia l’odore inconfondibile. Lo sversamento è stato scoperto domenica mattina a Santa Maria dell’, quando alcuni residenti si sono accorti del colore cupo dell’acqua attraversando il ponte. Acque nerastre anche a monte, dove ilfiancheggia la zona industriale di Villa Betti. Relativamente pulite risalendo oltre l’abitato, su entrambi i rami, facendo ipotizzare che lo sversamento sia avvenuto intorno a Villa Betti.

