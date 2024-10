Sinner si ritira da Parigi-Bercy: “Non sono in grado di giocare” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy, iniziato ieri nella capitale francese. Il tennista azzurro non parteciperà al Masters 1000 a causa di un virus intestinale, proprio alla vigila dell'esordio, in cui avrebbe dovuto affrontare Shelton o Moutet, e sarà sostituito dal lucky loser Cazaux. "Non sono in grado di giocare. sono arrivato L'articolo Sinner si ritira da Parigi-Bercy: “Non sono in grado di giocare” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Janniksidal torneo di, iniziato ieri nella capitale francese. Il tennista azzurro non parteciperà al Masters 1000 a causa di un virus intestinale, proprio alla vigila dell'esordio, in cui avrebbe dovuto affrontare Shelton o Moutet, e sarà sostituito dal lucky loser Cazaux. "Nonindiarrivato L'articolosida: “Nonindi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

