Sinner ha un virus intestinale, niente Masters 1000 di Parigi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Janniksi è ritirato daldi. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. La mancata presenza del numero uno del mondo è dovuta ad un “” hanno aggiunto. Il suo avversario in campo sarebbe stato uno tra Shelton o Moutet. Il numero 1 del ranking verrà sostituito nel main draw dal lucky loser Arthur Cazaux che entrerà direttamente in gioco al 2° turno. Il campione azzurro, comunque rassicura tutti, “non sono preoccupato per Torino e la Davis”. Janniklascia, molto probabilmente per non mettere a rischio gli ultimi due appuntamenti della stagione. Le Atp Finals di Torino scatteranno domenica 10 novembre mentre l’Italia giocherà il quarto di finale contro l’Argentina, a Malaga, giovedì 21 novembre.