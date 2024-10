Scooter contro auto in via Livigno: due giovani ricoverati in condizioni serie (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – Due giovani, una ragazza di 18 anni e un amico di 25, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I due erano in sella allo Scooter che nel primo pomeriggio è andato a schiantarsi contro un’auto nei pressi del civico 3 di via Livigno, non distante dalla fermata della metro Degano di viale Jenner. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco E i sanitari del 118 che hanno stabilizzato i due che sono stati trasportati in ospedale in condizioni molto serie. Al contrario, il conducente dell’autoveicolo – una Jeep – non ha riportato conseguenze nell’impatto. Agli agenti di polizia locale il compito di constatare la dinamica dell’incidente. Ilgiorno.it - Scooter contro auto in via Livigno: due giovani ricoverati in condizioni serie Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – Due, una ragazza di 18 anni e un amico di 25, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I due erano in sella alloche nel primo pomeriggio è andato a schiantarsiun’nei pressi del civico 3 di via, non distante dalla fermata della metro Degano di viale Jenner. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco E i sanitari del 118 che hanno stabilizzato i due che sono stati trasportati in ospedale inmolto. Al contrario, il conducente dell’veicolo – una Jeep – non ha riportato conseguenze nell’impatto. Agli agenti di polizia locale il compito di constatare la dinamica dell’incidente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inLivigno: due giovani ricoverati in condizioni serie; Morto il 19enne Mario Giannino: era stato coinvolto in un incidente stradale inPlebiscito; Domenica pomeriggio di sangue sulle strade di Roma: due morti in due incidenti stradali; Si schiantaun'mentre va a scuola in Vespa: muore studente 15enne; Castelfranco Veneto, si schianta con loun': morto un 15enne mentre va a scuola;, ragazzo di 15 anni muore mentre va a scuola: la tragedia a Castelfranco Veneto; Leggi >>>

Scooter contro auto in via Livigno: due giovani ricoverati in condizioni serie

(msn.com)

Una ragazza di 18 anni e un amico di 25 trasportati in codice rosso in ospedale dopo lo schianto avvenuto nel primo pomeriggio ...

Milano, incidente in via Livigno: scontro tra una coppia di fidanzati in scooter e un'auto. Grave ragazzo di 23 anni

(milano.corriere.it)

Lo schianto poco dopo le 15 di fronte al parco Nicolò Savarino. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118. La macchina usciva dal parcheggio, poi l'impatto con i due giovani. In ospedale anche ...

In scooter contro un'auto, muore Federico Asta "pasticcere dei vip"

(rainews.it)

Incidente mortale, ieri sera (22 ottobre) poco prima delle 22, in periferia a Bologna. Per cause da accertare, in via Salvemini, all'incrocio con via Einaudi, si è verificato uno scontro fra uno scoot ...

Schianto tra auto e scooter a Milano: gravi due ragazzi di 18 e 23 anni

(milanotoday.it)

Grave incidente martedì pomeriggio a Milano. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro in via Livigno, in zona Dergano. Ad avere la ...