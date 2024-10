Iodonna.it - Sciogliere i filler per sgonfiare i volumi e tornare a una bellezza naturale è una delle richieste più frequenti al medico estetico. Cosa c'è da sapere

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fare piazza pulita dei troppiiniettati in passato, con l’obiettivo di ritrovare un viso dall’aspetto il più possibile. Il concetto, quindi, è avere un viso dai lineamenti non artefatti ma con una pelle curatissima, levigata e radiosa. Sempre più medici estetici si sentono ripetere dalle proprie pazienti la stessa richiesta:i prodotti iniettivizzanti a base di acido ialuronico. Quelli che ancora si vedono sui volti di molte celebrity, e che oggi non piacciono più.