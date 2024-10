Sbloccata la serie sul delitto di Sarah Scazzi, uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca la serie Tv sul delitto di Avetrana, che cambierà titolo eliminando proprio il riferimento alla cittadina teatro del noto caso di cronaca, come richiesto dal sindaco. La serie uscirà il 30 ottobre, come confermato da Disney in una nota. Fanpage.it - Sbloccata la serie sul delitto di Sarah Scazzi, uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca laTv suldi Avetrana, che cambieràeliminando proprio il riferimento alla cittadina teatro del noto caso di cronaca, come richiesto dal sindaco. Lail 30, come confermato da Disney in una nota.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie tv sul delitto di Avetrana - Disney sfida il tribunale : sulla piattaforma spunta la data in cui sarà disponibile

(Open.online)

La serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood sarà disponibile tra pochi giorni in streaming. O almeno ne è sicura Disney+, la piattaforma che la ospita. Il contenuto prodotto da Groenlandia è finito al centro di uno scontro tra il sindaco della ...

Stop alla serie Avetrana sul delitto di Sarah Scazzi : arriva la replica di Disney

(Today.it)

'Avetrana - Qui non è Hollywood', la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. La società di produzione Groenlandia e Disney confermano che "per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal ...

Sbloccata la serie sul delitto di Sarah Scazzi, uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo

(fanpage.it)

Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca la serie Tv sul delitto di Avetrana, che cambierà titolo eliminando proprio il riferimento ...

La serie tv sul delitto di Sarah Scazzi cambia titolo e diventa «Qui non è Hollywood», dal 30 ottobre su Disney

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

AVETRANA - In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie precedentemente nota come 'A ...

Avetrana, bloccata la messa in onda della serie sul delitto di Sarah Scazzi

(today.it)

Il debutto della serie sul delitto di Sarah Scazzi era previsto per il 25 ottobre. Accolta la richiesta del sindaco dal Tribunale di Taranto ...

Ma allora com’è ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, la serie sul delitto Sarah Scazzi bloccata dal tribunale di Taranto?

(rollingstone.it)

La serie di Pippo Mezzapesa che vorrebbe dirci di più sul lato umano di Sarah Scazzi e della famiglia Misseri sarebbe dovuta uscire oggi su Disney+, ma un ricorso del Comune della cittadina pugliese h ...