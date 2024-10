Risultati e classifica Serie A, Lecce scatto salvezza (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Questi i Risultati e la classifica della Serie A dopo la decima giornata Decima giornata Cagliari-Bologna 0-2, Lecce-Verona 1-0, ore 20.45 Milan Napoli; Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Empoli-Inter, Venezia-Udinese, ore 20:45 Atalanta-Monza, Juventus-Parma. Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino. classifica: Napoli 22, Inter 18, Juventus 17, Lazio, Atalanta, Udinese, Fiorentina 16, Milan, Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Verona, Como, Cagliari 9, Monza, Parma, Lecce 8, Genoa 6, Venezia 5. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Questi ie ladellaA dopo la decima giornata Decima giornata Cagliari-Bologna 0-2,-Verona 1-0, ore 20.45 Milan Napoli; Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Empoli-Inter, Venezia-Udinese, ore 20:45 Atalanta-Monza, Juventus-Parma. Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino.: Napoli 22, Inter 18, Juventus 17, Lazio, Atalanta, Udinese, Fiorentina 16, Milan, Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Verona, Como, Cagliari 9, Monza, Parma,8, Genoa 6, Venezia 5.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 10^ giornata (oggi martedì 29 ottobre 2024)

Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che oggi martedì 29 ottobre 2024 aprono la 10^ giornata di campionato.

Serie A, in campo Verona e Bologna: i risultati delle sfide delle 18.30 e la classifica aggiornata

Serie A, alla fine delle sfide che hanno aperto la 10°giornata di campionato ecco come cambia la classifica parzialmente

Serie A, risultati e classifica 9ª giornata 2024/25: Atalanta e Fiorentina show, super Derby d'Italia e +4 Napoli

Questa sera si è concluso il nono turno del campionato di Serie A 2024/25, 34 gol realizzati nei nove incontri disputati

Risultati e classifica Serie A, Il Napoli è a +4

Roma, 27 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della serie A dopo la nona giornata di campionato dopo Inter-Juventus 4-4