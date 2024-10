“Right/Wrong/Place/Time” è il nuovo disco dei Godzillasexbike (Di martedì 29 ottobre 2024) Da venerdì 1° novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Right/Wrong/Place/Time”, il nuovo album dei Godzillasexbike. “Right/Wrong/Place/Time” è un disco dalle sonorità molto diverse tra loro, che mette in mostra tutta la poliedricità del sestetto brianzolo. Il titolo dell’album suggerisce le diverse modalità con cui si possono giudicare gli avvenimenti della vita. Ogni brano può essere interpretato come un esempio di posto e tempo giusto o sbagliato, dove la combinazione delle quattro parole varia da ascoltatore ad ascoltatore, a seconda delle emozioni che nascono in ognuno. Particolarmente interessante è la collaborazione con la European Recording Orchestra di Sofia, che accoglie l’ascoltatore nell’intro del disco e accompagna la band in diverse tracce. Laprimapagina.it - “Right/Wrong/Place/Time” è il nuovo disco dei Godzillasexbike Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Da venerdì 1° novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ilalbum dei. “” è undalle sonorità molto diverse tra loro, che mette in mostra tutta la poliedricità del sestetto brianzolo. Il titolo dell’album suggerisce le diverse modalità con cui si possono giudicare gli avvenimenti della vita. Ogni brano può essere interpretato come un esempio di posto e tempo giusto o sbagliato, dove la combinazione delle quattro parole varia da ascoltatore ad ascoltatore, a seconda delle emozioni che nascono in ognuno. Particolarmente interessante è la collaborazione con la European Recording Orchestra di Sofia, che accoglie l’ascoltatore nell’intro dele accompagna la band in diverse tracce.

