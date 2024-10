Picchia ripetutamente la madre, arrestato 18enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo hanno fermato intorno a mezzogiorno, dopo che era appena uscito dall'abitazione di famiglia. La casa in cui, poco prima, aveva aggredito e Picchiato la madre, che era riuscita a chiamare il numero unico di emergenza del 112 Firenzetoday.it - Picchia ripetutamente la madre, arrestato 18enne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo hanno fermato intorno a mezzogiorno, dopo che era appena uscito dall'abitazione di famiglia. La casa in cui, poco prima, aveva aggredito eto la, che era riuscita a chiamare il numero unico di emergenza del 112

