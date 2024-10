Piacenza l’autopsia su Aurora e quel trauma cranico ancora da chiarire Abbiamo visto il fidanzato strattonarla

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un importantee la copiosa presenza di sangue sul capo. Questi i risultati dell’esame esterno sul cadavere di, la 13enne morta venerdì 25 ottobre dopo essere caduta dall’ottavo piano di un palazzo di. Il medico legale nominato dalla Procura per i minorenni di Bologna, Giovanni Cecchetto, ha già specificato che i risultati del primo esame dovranno essere ulteriormente analizzati per valutare se siano la conseguenza di unprecedente alla caduta, per la quale è stato fermato il fidanzatino 15enne della ragazza. Oggi, martedì 29 ottobre, è prevista la Tac sul corpo, a cui seguiràvera e propria. Sono già stati prelevati tamponi per gli esami genetici. Il video e le foto di aggressioni precedenti Secondo Repubblica, tra i nuovi elementi di prova spuntati nelle indagini ci sarebbe anche un video.