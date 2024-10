Spazionapoli.it - News calcio Napoli, l’azzurro ha firmato in queste ore: comunicato ufficiale sull’accordo

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La firma, che ha sancito il nuovo legame professionale, è arrivata proprio in giornata: grandi novità per uno dei grandi talenti di proprietà della SSC. Contro il Milan per continuare a sorprendere e trovare nuove conferme: conaspirazioni ildi Antonio Conte si affaccia al big match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida attesissima tra i tifosi azzurri, pronti a sostenere in massa i propri beniamini in una sfida che sicuramente potrà dire molto sulle ambizioni degli azzurri, che potranno misurarsi anche con avversari di alto livello. Un test anche in vista dei prossimi impegni, considerando il filotto di grandi sfide che attende la squadra di Antonio Conte da oggi in poi.