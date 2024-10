Morto il 19enne Mario Giannino: era stato coinvolto in un incidente stradale in via Plebiscito (Di martedì 29 ottobre 2024) E' deceduto il 19enne catanese Mario Giannino, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 24 ottobre tra lo scooter su cui viaggiava ed un'auto, in via Plebiscito. Era stato condotto in gravi condizioni all'ospedale San Marco dove è stato ricoverato per tre giorni pero poi essere Cataniatoday.it - Morto il 19enne Mario Giannino: era stato coinvolto in un incidente stradale in via Plebiscito Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E' deceduto ilcatanesein unavvenuto lo scorso 24 ottobre tra lo scooter su cui viaggiava ed un'auto, in via. Eracondotto in gravi condizioni all'ospedale San Marco dove èricoverato per tre giorni pero poi essere

Non ce l’ha fatta Mario Giannino, il diciannovenne di Catania coinvolto in un grave incidente stradale il 24 ottobre 2024 lungo via Plebiscito. Dopo tre giorni di agonia, il giovane è deceduto ...

CATANIA – Mario Giannino, 19 anni, è morto per i traumi riportati in un incidente mortale a Catania. Il ragazzo era su uno scooter guidato da un’altra persona che è stato investito da un’auto, la ...

]]> Non ce l’ha fatta Mario Giannino, il giovane di appena 19 anni, di Catania, rimasto coinvolto in un terribile incidente tra lo scooter su cui era trasportato e un’auto, avvenuto in Città, lungo vi ...

