Dailymilan.it - Milan-Napoli, Antonio Conte torna a San Siro: e quel retroscena di mercato con Zlatan Ibrahimovic…

(Di martedì 29 ottobre 2024) La sfida di Santra, mette di fronteIbrahimovic: eestivo per la scelta del dopo Pioli La sfida di San, che andrà in scena martedì sera alle 20:45, tra, mette di fronte due personalità forti, fortissime: stiamo parlando diIbrahimovic e tra i due c’èun importantedi. Sì perché in estate il tecnico degli azzurri era stato corteggiato anche dal club di via Aldo Rossi come possibile erede di Stefano Pioli sulla panchina del diavolo. Poi, però, la scelta cadde su Paulo Fonseca, coi tifosi rossoneri tutt’altro chenti. Ciò che fece infuriare i supporters delfu, infatti, la motivazione con cuiIbrahimovic in conferenza stampa minimizzò i dialoghi per quanto riguarda un possibile arrivo di: “Mai discusso con lui, non eralo che cercavamo”.