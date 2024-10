Matteo Renzi di nuovo alla corte di Bin Salman

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha seguito i risultati delle elezioni in Liguria dal Ritz-Carlton Hotel di Riad in Arabia Saudita. Il leader di Italia Viva, fa sapere il Fatto Quotidiano, è didel principe Bin. È infatti componente del board of trustees del FII Institute, una fondazione nata proprio per volontà di Binche gli dà fino a 80 mila dollari l’anno per partecipare ad alcune iniziative in giro per il mondo. Da sommare ai 43.800 euro incassati dal ministero della Finanza e ai 39.930 d“Saudi commission for tourism”.si trovaFII8 e si trova a un evento a porte chiuse dal titolo: “Può la diplomazia proteggere il mercato globale e gli investimenti dalle turbolenze economiche?”.