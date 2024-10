Mattarella, sincera commozione per morte Matilde Lorenzi (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, il seguente messaggio: "Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all'Esercito Italiano". Lo si legge sul sito del Quirinale. Quotidiano.net - Mattarella, sincera commozione per morte Matilde Lorenzi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, il seguente messaggio: "Ho appreso conla notizia delladi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all'Esercito Italiano". Lo si legge sul sito del Quirinale.

Mattarella, sincera commozione per morte Matilde Lorenzi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, il seguente messaggio: "Ho appreso con sincera ...

