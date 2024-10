Marco Bucci, la vittoria del sindaco in Liguria annulla l?effetto-Toti: «Battuti i signori del No» (Di martedì 29 ottobre 2024) GENOVA «E ora chi la sente, la Laura?». Il primo pensiero, appena saputo che era fatta, è stato per la moglie, Laura Sansebastiano. Che «il Bucci», come lo Ilmattino.it - Marco Bucci, la vittoria del sindaco in Liguria annulla l?effetto-Toti: «Battuti i signori del No» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) GENOVA «E ora chi la sente, la Laura?». Il primo pensiero, appena saputo che era fatta, è stato per la moglie, Laura Sansebastiano. Che «il», come lo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Bucci nuovo governatore della Liguria - le congratulazioni di Meloni

(Lopinionista.it)

ROMA – “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella ...

Marco Bucci : sarò il presidente di tutti

(Televideo.rai.it)

22.30 "Io sarò presidente di tutti i liguri, non solo di chi ha votato". Così Marco Bucci nella conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni. "Sono contento per la Liguria soprattutto,per i cittadini, perché hanno detto chiaro e tondo he ...

Marco Bucci, la vittoria del sindaco in Liguria annulla l’effetto-Toti: «Battuti i signori del No»

(ilmessaggero.it)

GENOVA «E ora chi la sente, la Laura…». Il primo pensiero, appena saputo che era fatta, è stato per la moglie, Laura Sansebastiano. Che «il Bucci», come ...

“Vittoria contro i signori del No”. Bucci festeggia il trionfo alle Regionali

(ilgiornale.it)

Il sindaco di Genova, prossimo governatore, esulta al comitato elettorale: "Campagna elettorale degli avversari piena di bugie, ma hanno vinto i cittadini che vogliono crescere" ...

Bucci, vittoria al fotofinish, Genova non basta a Orlando

(genova.repubblica.it)

Bucci non ha stravinto come in occasione delle elezioni comunali del 2017 e 2022, ma ha comunque fatto un mezzo miracolo considerate le condizioni di partenza di questa campagna elettorale e la ...

Regionali, la rimonta di Bucci e la vittoria impossibile: “Chiamatemi sindaco dei liguri”

(msn.com)

Il neo governatore: “I liguri hanno ricordato il ponte ricostruito e non le inchieste”. E poi punge, facendo invasione di campo, gli avversari: “Fossi Orlando ...