Lorenzo Parelli, morto a 18 anni durante uno stage: condannati il tutor e un collega di lavoro (Di martedì 29 ottobre 2024) condannati dal Tribunale di Udine a 3 anni di reclusione Claudio Morandini, l'operaio che quel giorno era affiancato alla vittima e che si era allontanato dalla postazione, e a 2 anni e 4 mesi Emanuele De Cillia, il tutor aziendale, assente il giorno dell'incidente a causa del Covid. Fanpage.it - Lorenzo Parelli, morto a 18 anni durante uno stage: condannati il tutor e un collega di lavoro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)dal Tribunale di Udine a 3di reclusione Claudio Morandini, l'operaio che quel giorno era affiancato alla vittima e che si era allontanato dalla postazione, e a 2e 4 mesi Emanuele De Cillia, ilaziendale, assente il giorno dell'incidente a causa del Covid.

