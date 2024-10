Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Boattin colpisce l’incrocio

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81? Fuorigioco di Athene del Castillo. 80? Rischia Giuliani che da un pallone troppo lento a Di Guglielmo, la quale resiste al rientro di Athenea e guadagna la punizione. 80? Si rialza ora Beccari dopo un lungo intervento dello staff medico. 78? Spinta di Mendez ai danni di Beccari che ricade male sulla schiena e rimane a terra dolorante. Tutto regolare secondo l’arbitro, ma l’ferma il gioco mettendo fuori il pallone. 77? Putellas serve in area Lopez Serrano che nello stretto gioca con Athenea, la quale arriva fino sul fondo e cerca il corner. Non è dello stesso avviso l’arbitro che assegna rimessa dal fondo. 76? GIULIANI!! Sugli sviluppi del corner Mendez schiaccia sul secondo palo dove c’è Linari che devia il pallone verso la porta.