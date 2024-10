Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 77-77, Eurolega basket in DIRETTA: partita in perfetta parità a -5? dalla fine, tutto ancora da decidere

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-77 ARMONIII BROOOKSSSS! TRIPLAAAAAAA 77-74 Trent Forrest fa 3/3 dall’arco in questae riporta ila +3: time-out. 74-74DIMITRIJEVIC: PAREGGIO! 74-72 Josh Nebo da due. 74-70 Ndiaye schiaccia per il +4. 72-70 Runner perfetto del macedone, che sale a quota 13 punti e tienea contatto. 72-68 Markus Howard torna a segnare: bomba e +4, 9 punti per lui. 69-68 Palleggio, arresto e tiro di Dimitrijevic:-1. 69-66 Diop col fallo! Sbaglia però il libero del 2+1. 67-66 DIMITRIJEEEVICCCC!! LA TRIPLA DEL MENO UNOOOOOOO Inizia l’ultimo quarto! La preghiera di Dimitrijevic non va a bersaglio: dopo 30? ilconserva quattro punti di margine sull’(67-63). 67-63 Baldwin alza la parabola. 65-63 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo:è a contatto, -2.