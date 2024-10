Ildifforme.it - Liguria: i commenti che non commentano

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sulle elezioni regionali inci sono per lo più interpretazioni improprie superficiali, strumentali, se non impavidamente menzognere. Improduttivo conflittare questo torrente esondante anche molte sciocchezze, gratis o a pagamento. Meglio rassegnarsi al livello, per dirla bene, “gravemente insufficiente” di media, guru de noantri, ospiti fissi tv, penne autorevoli. In primis va detto che i L'articolo: iche nonproviene da Il Difforme.