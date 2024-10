Libano, Naim Qassem alla guida di Hezbollah: chi è l’ ‘erede’ di Nasrallah (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il Consiglio della Shura ha deciso di eleggere Naim Qassem segretario generale di Hezbollah". E' quanto rende noto un comunicato del Partito di Dio, passato quasi un mese dall'uccisione il 27 settembre in un raid aereo a Beirut del leader storico del gruppo, Hasan Nasrallah. Nato nel sud del Libano, a Kfar Kila, nella Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il Consiglio della Shura ha deciso di eleggeresegretario generale di". E' quanto rende noto un comunicato del Partito di Dio, passato quasi un mese dall'uccisione il 27 settembre in un raid aereo a Beirut del leader storico del gruppo, Hasan Nasrh. Nato nel sud del, a Kfar Kila, nella

