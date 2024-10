Lanazione.it - L’Eredità delle Donne: oltre 400 eventi in tutta Italia per il calendario Off

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 - Sono 423 in totale le proposte raccolte per partecipare all'edizione OFF de L'Eredità2024, quest’anno lanciata in versione nazionale. Gli appuntamenti si terranno in simultanea in tutte le regionine e per la precisione: 249 Toscana, 42 Lazio, 24 Lombardia, 11 Campania, 11 Emilia Romagna, 11 Puglia, 8 Veneto, 7 Friuli Venezia Giulia, 7 Piemonte, 5 Abruzzo, 4 Sardegna, 4 Sicilia, 3 Liguria, 2 Basilicata, 2 Calabria, 2 Trentino Alto Adige, 1 Marche, 1 Molise, 1 Umbria, 1 San Paulo, Brasile, 1 Budapest, Ungheria, + 28 online. Un grande successo quindi per la manifestazione dedicata alle eccellenze femminili ideato da Serena Dandini e in programma a Firenze dal 22 al 24 novembre (online su eredita.eu).