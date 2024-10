La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo. “Perché si danno le armi all’Ucraina e non ai palestinesi?”. “Le hanno già dall’Iran e hanno attaccato Israele” (Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo durissimo scontro a La Zanzara (Radio24) tra il leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo, e David Parenzo, stavolta sulla guerra. Tutto esplode quando il giornalista si definisce “inorridito” dalle ultime esternazioni del politico e gli dà ancora del “Vannacci di estrema sinistra” Perché “omofobo”. Rizzo, che era a fianco proprio dell’europarlamentare della Lega al Teatro Rossini di Roma lo scorso 18 ottobre, ovvero nel giorno del sit-in palermitano dei parlamentari leghisti a sostegno di Salvini, ribatte a Parenzo: “Ma cosa vi ha fatto questo Vannacci? Lui al Parlamento europeo ha fatto un discorso sulla guerra che resterà nella storia: un generale che è stato nella Nato ha spiegato cosa è la guerra e che dobbiamo fare la pace. È una cosa rivoluzionaria“. Ilfattoquotidiano.it - La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo. “Perché si danno le armi all’Ucraina e non ai palestinesi?”. “Le hanno già dall’Iran e hanno attaccato Israele” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo durissimo scontro a La(Radio24) tra il leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco, e David, stavolta sulla guerra. Tutto esplode quando il giornalista si definisce “inorridito” dalle ultime esternazioni del politico e gli dà ancora del “Vannacci di estrema sinistra”“omofobo”., che era a fianco proprio dell’europarlamentare della Lega al Teatro Rossini di Roma lo scorso 18 ottobre, ovvero nel giorno del sit-in palermitano dei parlamentari leghisti a sostegno di Salvini, ribatte a: “Ma cosa vi ha fatto questo Vannacci? Lui al Parlamento europeo ha fatto un discorso sulla guerra che resterà nella storia: un generale che è stato nella Nato ha spiegato cosa è la guerra e che dobbiamo fare la pace. È una cosa rivoluzionaria“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo. “Perché si danno le armi all’Ucraina e non ai palestinesi?”; La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo: “Non voglio morire come Schlein che balla sul carro del Gay Pride”; Senato, Casellati si rivolge a Salvini e lo chiama più volte “presidente”, ma nessuno sa perché; Milano 2016, il sostegno di Renzi a Sala? Cantando ‘O Mia bela Madunina’; Leggi >>>

La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo: “Non voglio morire come Schlein che balla sul carro del Gay Pride”. “Sei uno stalinista del ca**o”

(ilfattoquotidiano.it)

"Sei un Vannacci che non ce l'ha fatta". "Quando ero eurparlamentare, mi leccavi il c... e scroccavi le cene". Lo scontro acceso tra David Parenzo e Marco Rizzo alla Zanzara - Il video ...

Zanzara giapponese in Italia, l'esperto: "Diffusa al Nord, se punge grossi pomfi"

(msn.com)

Questo anche perché nel nostro Paese non siamo abituati e, come accade con i nuovi patogeni, anche con le nuove zanzare si posso avere reazioni più aggressive". A parlare con l'Adnkronos Salute ...

Zanzare e zecche: come proteggersi dalle punture e perché è importante

(my-personaltrainer.it)

Come spesso avviene, il miglior modo per affrontare le punture di questi insetti consiste nella prevenzione. Zanzare e zecche: cosa sono e perché pungono? Le zanzare sono insetti appartenenti alla ...

Zanzara coreana: guida completa

(ideegreen.it)

Perché la zanzare coreana può essere pericolosa La zanzara coreana, al pari della zanzara tigre, può essere veicolo di gravi malattie pericolose per l’uomo come l’encefalite giapponese (virus JEV) e ...