(Adnkronos) – "Consideriamo il Rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli, dove ha aggiunto: "Sono fiera di annunciare che Ita L'articolo Italia-Libia, Meloni: "Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue" proviene da Webmagazine24.

Meloni : rapporto con Libia è priorità

12.52 "Siamo al fianco della Libia in questa nuova fase di ricostruzione e sviluppo" Così la premier Meloni dal Business Forum Italia-Libia, a Tripoli. "Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa",dice Meloni.

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – "Penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi e che il compito delle istituzioni sia quello di favorire questo dialogo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso

(Adnkronos) - "Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenziali

"Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità".

Roma, 29 ott. (askanews) - "Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del governo italiano, la mia terza visita in

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) - "Penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi e che il compito delle istituzioni sia quello ...