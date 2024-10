Liberoquotidiano.it - Infarto e polmoni, lo studio-choc: quanti morti causano all'anno i fornelli a gas

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ia gas uccidono 40.000 europei all'pompando sostanze inquinanti nei loro, un numero didue volte superiore a quello degli incidenti automobilistici. E' quanto emerge da unoguidato dall'Università Jaume I in Spagna. Iemettono gas nocivi legati a malattie cardiache e polmonari, ma gli esperti avvertono che c'è poca consapevolezza pubblica dei loro pericoli. In media, l'uso deisi mangia quasi due anni di vita di una persona, secondo locondotto sulle famiglie nell'Ue e nel Regno Unito. I ricercatori hattribuito 36.031 decessi precoci ogniaia gas nell'UE e altri 3.928 nel Regno Unito. Dicono che le loro stime sono prudenti perché hconsiderato solo gli effetti sulla salute del biossido di azoto (NO2), e non di altri gas come il monossido di carbonio e il benzene.