Il Napoli continua a volare | Lukaku e Kvara stendono il Milan Il Bologna torna a vincere Lecce ok

(Di martedì 29 ottobre 2024) Stasera si sono giocati tre anticipi validi per la decima giornata della Serie A. Ilha sconfitto ilnel big match: gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 2-0 allo Stadio San Siro, grazie alla stoccata dial 5? e alla rete ditskhelia al 43? su invito di Olivera. Gli azzurri hanno così infilato l’ottava vittoria stagionale e si confermano al comando della classifica generale con sette lunghezze di vantaggio sull’Inter e otto punti di margine sulla Juventus, attese domani rispettivamente da Empoli e Parma. Tre ko in campionato per i rossoneri, che stazionano ora in ottava posizione. Ilèto alla vittoria dopo aver infilato tre pareggi consecutivi, sconfiggendo il Cagliari a domicilio per 2-0 e issandosi provvisoriamente al nono posto: decisivi i gol di Orsolini al 35? su assist di Ndoye e Odgaard al 51? su invito di Lucumi.