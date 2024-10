“Il mio vicino mi ha chiesto di togliere gli addobbi di Halloween. All’inizio ero triste, poi ho scoperto il motivo e ho accettato”: il bellissimo gesto di Salena (Di martedì 29 ottobre 2024) Halloween è alle porte. E così anche i costumi, gli addobbi, le scenografie e i trucchi spaventosi che i più appassionati hanno deciso di acquistare per rendere la propria casa un vero e proprio “tempio del terrore”. Ma è possibile che, nonostante gli sforzi compiuti per addobbare spazi interni ed esterni della propria abitazione, qualcuno venga a “rovinare la festa”. È quello che è successo a Salena, una giovane donna appassionata della festa di Halloween che è stata raggiunta dalla richiesta di un vicino di casa: rimuovere uno degli addobbi perché troppo spaventoso. Ma la ragione più profonda di quella paura ha convinto Salena. A raccontare questa storia è proprio la sua protagonista, che ha condiviso su TikTok il video registrato dalla telecamera di sicurezza. Ilfattoquotidiano.it - “Il mio vicino mi ha chiesto di togliere gli addobbi di Halloween. All’inizio ero triste, poi ho scoperto il motivo e ho accettato”: il bellissimo gesto di Salena Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è alle porte. E così anche i costumi, gli, le scenografie e i trucchi spaventosi che i più appassionati hanno deciso di acquistare per rendere la propria casa un vero e proprio “tempio del terrore”. Ma è possibile che, nonostante gli sforzi compiuti per addobbare spazi interni ed esterni della propria abitazione, qualcuno venga a “rovinare la festa”. È quello che è successo a, una giovane donna appassionata della festa diche è stata raggiunta dalla richiesta di undi casa: rimuovere uno degliperché troppo spaventoso. Ma la ragione più profonda di quella paura ha convinto. A raccontare questa storia è proprio la sua protagonista, che ha condiviso su TikTok il video registrato dalla telecamera di sicurezza.

