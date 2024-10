I Simple Minds live al Lucca Summer Festival 2025, i biglietti (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono i Simple Minds il secondo nome svelato del cartellone di Lucca Summer Festival 2025 Sono i Simple Minds il secondo nome svelato del cartellone di Lucca Summer Festival 2025. Si tratterà di un esordio assoluto sul palco di Lucca per la band scozzese che ha annunciato una serie di spettacoli estivi per il 2025 in seguito al grande successo del loro Tour Mondiale 2024 – il più grande dalla tournée del 1985 . Durante l’ultimo anno, i Simple Minds hanno infatti suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo. .com - I Simple Minds live al Lucca Summer Festival 2025, i biglietti Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono iil secondo nome svelato del cartellone diSono iil secondo nome svelato del cartellone di. Si tratterà di un esordio assoluto sul palco diper la band scozzese che ha annunciato una serie di spettacoli estivi per ilin seguito al grande successo del loro Tour Mondiale 2024 – il più grande dalla tournée del 1985 . Durante l’ultimo anno, ihanno infatti suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo.

