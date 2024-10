Ho lavorato mesi per aiutare il solo ospedale che cura il cancro infantile in Palestina: così ho conosciuto Ibrahim (Di martedì 29 ottobre 2024) Appena sono entrato nell’oncologia pediatrica del Beit Jala Governmental Hospital, ho incrociato gli occhiali tondi di Ibrahim, un ragazzino di 10 anni. Senza capelli, come gli altri bambini ricoverati. Con un sorriso spontaneo nell’incrociare il nuovo arrivato. Ho lavorato 8 mesi per poter portare aiuto in questa struttura. L’ultimo presidio di umanità per curare il cancro infantile in Palestina. L’altro reparto era a Gaza. Non è più utilizzabile e i bambini malati di cancro sono stati parzialmente evacuati. Gli altri muoiono. Sono uno psico-oncologo che ha imparato che nei conflitti armati e nelle guerre, se molte persone e bambini rischiano di morire, i bambini malati di cancro muoiono con certezza. Perché gli ospedali, anche quando non sono colpiti, vedono diminuiti i rifornimenti di farmaci e ai pazienti viene impedito di raggiungere le cure. Ilfattoquotidiano.it - Ho lavorato mesi per aiutare il solo ospedale che cura il cancro infantile in Palestina: così ho conosciuto Ibrahim Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Appena sono entrato nell’oncologia pediatrica del Beit Jala Governmental Hospital, ho incrociato gli occhiali tondi di, un ragazzino di 10 anni. Senza capelli, come gli altri bambini ricoverati. Con un sorriso spontaneo nell’incrociare il nuovo arrivato. Hoper poter portare aiuto in questa struttura. L’ultimo presidio di umanità perre ilin. L’altro reparto era a Gaza. Non è più utilizzabile e i bambini malati disono stati parzialmente evacuati. Gli altri muoiono. Sono uno psico-oncologo che ha imparato che nei conflitti armati e nelle guerre, se molte persone e bambini rischiano di morire, i bambini malati dimuoiono con certezza. Perché gli ospedali, anche quando non sono colpiti, vedono diminuiti i rifornimenti di farmaci e ai pazienti viene impedito di raggiungere le cure.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hoperil solo ospedale che cura il cancro infantile in Palestina: così ho conosciuto…; «Ho avviato un business a 27 anni, ora aiuto la mia famiglia con 20mila dollari al mese. Ma avevo paura della; Alla stazione di Gorizia di notte: i racconti di chi aiuta e di chi passa; Maternità e lavoro: i diritti delle lavoratrici dipendenti; Gli aiuti per disoccupati over 50 nel 2024; Bonus disoccupazione 2024, ecco quanto spetta a chi è disoccupato: elenco completo e aggiornato con aiuti e importi; Leggi >>>

"Ho lavorato gratis. E adesso la beffa"

(ilrestodelcarlino.it)

Fabrizio Gattafoni, 64 anni, denuncia di aver lavorato praticamente gratis a Moderna, dopo non essere stato pagato per mesi. Spera nel ... decreti ingiuntivi. Non ho altri lavori da poter fare ...

babysitter automunita a Latina

(yoopies.it)

Ho esperienza con i bambini in quanto ho lavorato come animatrice turistica per 4 mesi e con famiglie private una volta tornata ... So cucinare, so badare ad animali domestici se ne avete alcuni e so ...

Babysitter Torino

(yoopies.it)

Ho abbastanza esperienza con i piccoli e con i ragazzi. Infatti, durante tutto il mio percorso di studi ho lavorato con diverse famiglie occupandomi anche dell'aspetto didattico. Sono precisa e ...

Verona, Sarr: «Sono pronto ad aiutare, sulla salvezza dico questo»

(calcionews24.com)

RITORNO IN CAMPO – «Sì, negli ultimi mesi ho lavorato duramente ... Sono pronto ad aiutare la squadra, a lottare per il Club, per i tifosi. Al 100% voglio giocare e aiutare la squadra».