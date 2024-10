Highlights Musetti-Struff 4-6 2-6, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff, valido per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il tennista toscano esce subito di scena al termine di una partita iniziata bene, con Lorenzo che si è portato avanti di un break, prima di andare incontro a un blackout pressoché totale: alla fine, quindi, a vincere è il tedesco per 6-4 6-2. Di seguito i momenti salienti della partita. CRONACA Musetti-Struff PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Highlights Musetti-Struff 4-6 2-6, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilcon glidel match tra Lorenzoe Jan-Lennard, valido per ildeldi. Il tennista toscano esce subito di scena al termine di una partita iniziata bene, con Lorenzo che si è portato avanti di un break, prima di andare incontro a un blackout pressoché totale: alla fine, quindi, a vincere è il tedesco per 6-4 6-2. Di seguito i momenti salienti della partita. CRONACAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI4-6 2-6,) SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Highlights Musetti-Zverev - quarti Atp Vienna 2024 (VIDEO)

(Sportface.it)

Il video con gli highlights del match di quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna 2024 tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Successo magistrale da parte del tennista azzurro, che batte in rimonta il numero uno del seeding dopo 2h35? di gioco con ...

Highlights Musetti-Sonego - Atp Vienna 2024 (VIDEO)

(Sportface.it)

Il video con gli highlights di Musetti-Sonego, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Partita a senso unico nella capitale austriaca, con Musetti che si aggiudica il derby dominando il connazionale ...

Musetti batte in rimonta Zverev (6-2, 6-7, 4-6) e vola in semifinale nell'Atp Vienna: quando gioca? Data, orario e avversario

(msn.com)

Lorenzo Musetti sfiderà quindi Jack Draper nella semifinale dell'Atp di Vienna. Il matra tra l'azzurro e il tennista britannico è in programma il 26 ottobre non prima delle ore 15:00.

F1, GP Singapore: highlights gara

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Sei Nazioni femminile, Scozia-Inghilterra 0-46: highlights

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Highlights e gol Torino-Lazio 2-3: Serie A 2024/2025 (VIDEO)

(sportface.it)

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Lazio, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Olimpico Grande Torino ottimo avvio dei biancocelesti che ...