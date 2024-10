Grande Fratello, tutta la verità su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La reazione di Javier Martinez

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cosa è successo veramente traalFrayello? Dopo che i due hanno fatto il loro ingresso nella Casa venendo accolti a braccia aperte da tutti gli altri inquilini, gli autori hanno mostrato ae Helena Prestes quello che è accaduto in Spagna tra la ballerina e il pallavolista.hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza al Gran Hermano. “mi fa vibrare lo stomaco. Io nella mia vita non ho mai vissuto dei sentimenti così forti”, ha detto la ballerina. “Sentivo che mi mancava qualcosa, a me lei piace tanto”, ha confessato. I due si sono cercati perla settimana e si sono lasciati andare una volta per tutte. Dopo aver visto l’esperienza diin Spagna, Helena si è mostrata sin dal primo momento molto arrabbiata e delusa dall’atteggiamento di