Tvzap.it - “Grande Fratello”, frase choc di Shaila che ora si mette nei guai

(Di martedì 29 ottobre 2024) News tv. “”,diche ora sinei. Dopo essere stata all’interno delSpagnolo,Gatta ha fatto il suo rientro, insieme a Lorenzo, in Italia. Alfonso Signorini ha mostrato a tutti i concorrenti quanto avvenuto tra l’ex velina e Lorenzo in Spagna. Subito dopo la puntata questi video hanno scatenato la reazione dei loro coinquilini, in modo particolare di Jessica e Javier che hanno accusatodi aver detto delle frasi poco eleganti.