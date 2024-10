Firenze, blitz dei vigili in centro: su 22 attività 18 sono irregolari. Scattano le multe (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 - Aveva appeso fuori dall’ingresso gadget per turisti in barba a quanto previsto nel regolamento di polizia urbana. Un dettaglio che non è sfuggito alla polizia municipale che dopo aver fatto rimuovere le cianfrusaglie esposte ha lasciato al titolare una multa da 160 euro. L'episodio in via Faenza. Che non è stato l'unico. Nel primo pomeriggio di ieri una squadra di 15 tra agenti e ispettori di vari reparti (mercati rionali e autorizzazioni di polizia, antidegrado e Fortezza) hanno effettuato un blitz nel tratto tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via Nazionale, il primo di una serie di interventi che si ripeteranno con frequenza nelle prossime settimane e hanno l’obiettivo di riportare ordine in centro storico. Su 22 attività controllate sono emerse 18 irregolarità che si sono tradotte in verbali. Lanazione.it - Firenze, blitz dei vigili in centro: su 22 attività 18 sono irregolari. Scattano le multe Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Aveva appeso fuori dall’ingresso gadget per turisti in barba a quanto previsto nel regolamento di polizia urbana. Un dettaglio che non è sfuggito alla polizia municipale che dopo aver fatto rimuovere le cianfrusaglie esposte ha lasciato al titolare una multa da 160 euro. L'episodio in via Faenza. Che non è stato l'unico. Nel primo pomeriggio di ieri una squadra di 15 tra agenti e ispettori di vari reparti (mercati rionali e autorizzazioni di polizia, antidegrado e Fortezza) hanno effettuato unnel tratto tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via Nazionale, il primo di una serie di interventi che si ripeteranno con frequenza nelle prossime settimane e hanno l’obiettivo di riportare ordine instorico. Su 22controllateemerse 18tà che sitradotte in verbali.

Firenze, blitz dei vigili in centro: su 22 attività 18 sono irregolari. Scattano le multe

Tante le irregolarità accertate in via Faenza: souvenir per turisti esposti all'esterno e pubblicità per bevande alcoliche. Non mancano le occupazioni abusive. Elevate 5.500 euro di sanzioni ...

Riportare ordine in centro storico: il Comune di Firenze ci prova

Blitz dei vigili in via Faenza contro pubblicità vietate, occupazioni di suolo pubblico e merce esposta fuori negozio ...

Un blitz interforze per controllare le condizioni di lavoro all’interno dell’ex Saffa. Quella di ieri mattina è stata un’operazione monstre, coordinata dalla prefettura di Firenze nell’ambito dell’imp ...

Durante i successivi controlli sulle singole persone e gli oggetti presenti all'interno del capannone, le forze dell'ordine hanno ravvisato alcune irregolarità. A spiccare tra queste, la presenza di 3 ...