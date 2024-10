Inter-news.it - Esposito, l’esito degli esami prima di Empoli-Inter: la nota del club

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sebastiano, attaccante dell’in prestito all’, si è infortunato e questa mattina ha svolto glistrumentali in vista della sfida proprio contro i nerazzurri in programma domani. Di seguito ladel. DOPO GLI– Sebastiano, attaccante dell’, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, secondo il comunicato ufficiale diramato daltoscano. Glistrumentali, effettuati a seguito dell’infortunio, hanno confermato il problema muscolare, motivo per cuiha già iniziato il suo percorso di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico dell’. Il giovane attaccante azzurro, arrivato quest’estate per rinforzare il reparto offensivo, era atteso come una delle pedine principali nel modulo di Roberto D’Aversa.