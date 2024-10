Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle? “Mi hanno contattato, ma non ce la farei mai” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il comico ha ricevuto la proposta di partecipare al dance show Enzo Iacchetti potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare al dance show di Rai 1: "Non ce la farei mai", ha confessato lo storico Sbircialanotizia.it - Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle? “Mi hanno contattato, ma non ce la farei mai” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il comico ha ricevuto la proposta di partecipare al dance showpotrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione dicon le. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare al dance show di Rai 1: "Non ce lamai", ha confessato lo storico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con le stelle,: "Io ballerino? Non vorrei schiattare"; C'è Posta Per Te: Greggio emandano la posta a Belen, Iannone e Signorini - Foto e Video; "Striscia la Notizia", Ezio Greggio ed: "I nostri 30 anni di amicizia"; Gianni Sperti e la sorella Cinzia ballano sulle note di "Sinceramente" di Annalisa; Ezio Greggio elanciano il GF Vip con una pernacchia; ""- "C'è posta per te": la sfida del sabato sera a colpi di super ospiti; Leggi >>>

Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle? "Mi hanno contattato, ma non ce la farei mai"

(adnkronos.com)

Enzo Iacchetti potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare ...

Chi è Francesco Paolantoni, tutto sull’attore a “Ballando con le Stelle”

(msn.com)

Nel 2024, ha partecipato a “Ballando con le stelle“, programma ... di Renzo Arbore e ha lavorato con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti su Odeon tv. Ha debuttato nel cinema nel 1985 con il ...

Sonia Bruganelli a Ballando: “Qui per migliorarmi fisicamente e il contratto non fa neanche schifo”

(fanpage.it)

Ballando con le Stelle ormai è ai blocchi di partenza, con la nuova edizione al via su Rai 1 a partire da sabato 28 settembre. Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Sonia Bruganelli ...

Malore per Caprarica a "Ballando con le Stelle", si sente male mentre si esibisce nella samba: cosa è successo

(msn.com)

Attimi di paura a Ballando con le stelle, Antonio Caprarica si è sentito male mentre ballava la samba. Ma poi la rivelazione del giornalista. «La scenetta del malore era combinata, abbiamo messo ...