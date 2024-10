Agi.it - Dossieraggi, spiati anche Jacobs e il suo staff dopo Tokio 2021

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - "Abbiamo parti di archivio dell'archivio di Andreotti, non so se hai presente l'archivio? Una cantina grande quanto il Duomo di Milano, tutti i fascicoli quindi è tutto materiale buono!". Nunzio Samuele Calamucci, il più capace 'incursore informatico' della società 'Equalize', finito ai domiliari nell'inchiesta milanese sui presunti, sembra entusiasta del contributo di documenti che Vincenzo De Marzio, ex carabiniere indagato, condivide con il gruppo di via Pattari. Lo scopo della condivisione, annotano i carabinieri di Varese, "è il profitto e l'asservimento delle strutture informative pubbliche agli interessi privati".