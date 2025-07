Il cardinale Reina visita il Servizio psichiatrico del San Filippo Neri | In aumento il disagio mentale

Il cardinale Baldassare Reina, vicario generale di papa Leone XIV per la Diocesi di Roma, ha visitato il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale San Filippo Neri. Ad accoglierlo Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Ducci, direttore dell'UnitĂ . 🔗 Leggi su Romatoday.it

Una bellissima visita al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale San Filippo Neri questa mattina. Il cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, è venuto a conoscere i nostri pazienti. #ASLRom Vai su X

Il cardinale Reina visita il Servizio psichiatrico del San Filippo Neri: In aumento il disagio mentale; Reina: il disagio mentale, «grande sfida per il presente e il futuro del Paese»; Salute mentale: il card. Reina in visita allo Spdc del San Filippo Neri, “la Chiesa è dove c’è l’uomo che soffre”.

