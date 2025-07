osteria del contadino distrutta da incendio residenti in apprensione sul tiburtina

Pescara - Un rogo ha avvolto un ristorante in legno a Manoppello Scalo, con evacuazione di titolari e clienti, intervento immediato di vigili del fuoco e autoritĂ locali. Il pomeriggio del 17 luglio, intorno alle 12.20, un violento incendio ha colpito l'Osteria del Contadino, ristorante in legno situato lungo via Tiburtina a Manoppello Scalo (PE). All’interno erano presenti titolari, dipendenti e alcuni clienti, tutti messi in salvo grazie alla pronta evacuazione avviata non appena si è propagata la fiammata. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Pescara, coordinate anche da Carabinieri, Polizia locale (con il comandante Simonetta Clivio) e un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

