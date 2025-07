Calciomercato Napoli i convocati per il ritiro di Dimaro | chi è rimasto fuori dall' elenco

Il Napoli ha diffuso l'elenco dei calciatori che partecipano alla prima parte della preparazione precampionato a Dimaro. Non fanno parte della comitiva azzurra alcuni calciatori come Cajuste, Lindstrom, Ngonge e Folorunsho, tra gli altri. Questi gli uomini a disposizione di Antonio Conte in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - dimaro - elenco - calciomercato

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Napoli e il ritorno di Coli Saco il prossimo giugno: si aggiungerà anche quest’anno al ritiro a Dimaro? - Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità .

Napoli: le novità di giornata alle porte del ritiro di Dimaro… - Kean-Napoli, conferme da Firenze. Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per Moise Kean. I partenopei, come riferito da Firenzeviola.

5 acquisti prima del ritiro di Dimaro:una programmazione senza precedenti,frutto delle direttive di #Conte e di una rinnovata visione strategica del club.Non è solo calciomercato,è un messaggio:il Napoli vuole restare ai vertici,con metodo e ambizione #Lucca Vai su X

++ Il Napoli è arrivato a Dimaro ++ DIRETTA VIDEO: shorturl.at/tKzm4 - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: chi è rimasto fuori dall'elenco; Calciomercato Napoli, Lucca e Beukema i colpi per Conte a Dimaro; Calciomercato Napoli, oggi visite mediche per Beukema e Lucca: in serata saranno a Dimaro.

Calciomercato Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: chi è rimasto fuori dall'elenco - Il club azzurro ha diffuso i nomi dei calciatori che parteciperanno alla prima parte della preparazione precampionato in Trentino ... Segnala napolitoday.it

Napoli a Dimaro, da Osimhen a Folorunsho: tutti i non convocati da Conte - Ma a Dimaro non ci sono anche gli altri due attaccanti Cheddira e Osimhen, prossimi alla partenza. calciomercato.it scrive