La grande atletica torna a Firenze con il Pegaso Meeting

FIRENZE – Il Pegaso Meeting, che andra? in scena mercoledi? (23 luglio) allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, segna il ritorno della grande atletica in un impianto tra i migliori d’Italia che in passato ha gia? ospitato due volte (2021 e 2023) il Golden Gala Pietro Mennea, la piu? grande manifestazione italiana per l’atletica leggera. Il Pegaso Meeting affonda le proprie radici nel Grifone Meeting, con una tradizione ultradecennale tra le location di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Asti, ed e? inserito nel Challenger Continental Tour di European Athletics. Cinque le gare internazionali in programma (100 metri, salto triplo e lancio del peso maschili), 1500 metri e salto triplo femminile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

