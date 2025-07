“Le indagini a Milano che coinvolgono anche il sindaco Sala? Non sono mai contento quando ci sono provvedimenti che mettono a rischio la libertĂ delle persone. E mi auguro che in futuro emergano elementi che rendano superflui questi provvedimenti. Ma ricordo che sono stato il primo, per non dire l’unico, a dire che non si poteva parlare di ddl «Salva Milano» ma di ddl «Salva giunta Sala». PerchĂ© non è giusto scaricare tutta la sinistra su Sala. Dopo questa mia affermazione, il provvedimento che silenziosamente stava passando al Senato dopo che alla Camera forse non lo avevano capito fu bloccato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica a Milano, La Russa: “Giunta Sala non è adeguata alla città ”