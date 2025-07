Dumfries Inter l’agente Mendes spinge per la cessione | contatti serrati con il Barcellona e non solo cosa succede

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse big europee per il calciomercato estivo. Il futuro di Denzel Dumfries è uno degli argomenti piĂą discussi nell’ultimo incontro di mercato tra il Barcellona e Jorge Mendes, l’agente portoghese che ora rappresenta l’esterno dell’ Inter. Come riportato da Sport, la trattativa si è focalizzata sulla clausola rescissoria di 25 milioni di euro, che scadrĂ il prossimo 31 luglio, un’opportunitĂ che ha attirato l’attenzione di piĂą club, tra cui il Barcellona e il Manchester City. L’olandese, che ha avuto una stagione solida con i nerazzurri, sarebbe rimasto “incantato” dalla possibilitĂ di firmare con i catalani, un’opportunitĂ che lo stuzzica particolarmente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, l’agente Mendes spinge per la cessione: contatti serrati con il Barcellona e non solo, cosa succede

