In occasione della 55ÂŞ edizione del Giffoni Film Festival, iniziata oggi, 17 luglio, Aurelio De?Laurentiis è intervenuto su diversi temi legati al futuro del calcio italiano e alla situazione del Napoli. Davanti a una platea di giovani giurati, il presidente ha parlato di riforme necessarie, della crisi strutturale del sistema calcistico e della possibilitĂ di costruire un nuovo stadio entro tre anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, a firma Antonio Giordano. De Laurentiis sul Napoli:. La Gazzetta riporta: « Nuovo stadio “in tre anni” e per la vittoria della Champions “non dipende da me”. Dal palco del “Giffoni Film Festival” il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rilancia il progetto della squadra di Conte, dopo gli acquisti di De Bruyne e Noa Lang e, in attesa dell’ufficialitĂ , di Beukema e Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riparte la telenovela stadio. De?Laurentiis: «Tra tre anni uno stadio nuovo». Il sindaco scettico su Poggioreale